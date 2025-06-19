Гурам Тушишвили завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо

19.06.2025 22:22





Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, Венгрия — грузинский тяжеловес в напряженном финале уступил Иналу Тасоеву, выступавшему под нейтральным флагом.



Сборная Грузии завершила выступление в личном зачете чемпионата мира с 4 медалями: чемпионкой мира стала Этер Липартелиани (57 кг), вице-чемпионами стали Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100), а Лука Маисурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль.



Соревнования по смешанным командам пройдут в Будапеште 20 июня. В 1/8 финала сборная Грузии встретится с командой Китая, а в случае успеха встретится с победителем пары хозяев турнира — Венгрии и Италии.







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