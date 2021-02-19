

Сейм Литвы командировал Павилёниса в Грузию помочь в разрешении политкризиса

19.02.2021 12:34





Правление Сейма Литвы в четверг 18 февраля на срочном заседании постановило командировать председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузию. До этого из-за пандемии командировки членов Сейма были запрещены.



Ради этой командировки пришлось внести исправления в действующие правила и сделать исключение для главы Комитета. Жигимантас Павилёнис отбывает в Тбилиси в пятницу. Он надеется взять на себя роль посредника межды конфликтующими сторонами. Беспорядки в Грузии спровоцировало решение городского суда Тбилиси удовлетворить просьбу прокуратуры и заменить лидеру оппозиционной партии меру пресечения с залога на арест.



"У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах. Еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить", - сказал глава комитета в четверг агентству BNS.



"Наш посол первым поехал в офис "Единого Национального Движения", где сконцентрировалась вся оппозиция и которое хотело штурмовать специальные силы, закрыл своим телом, пока этого не произошло. Даже неизвестно, что может случиться сегодня ночью", - сказал он.



Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси и с представителями правящих, и с представителями оппозиции. Он надеется встретиться и с президентом Саломе Зурабишвили. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы.



"Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (...), то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща", - сказал Ж. Павилёнис BNS.



Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи с политической ситуацией в Грузии.



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