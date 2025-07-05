Грузинская сборная по регби проведет тестовый матч против Ирландии

05.07.2025 11:15





Грузинская сборная по регби проведет свой первый матч в рамках летних тестов против Ирландии 5 июля. Матч начнется в 21:00 на стадионе имени Михаила Месхи.



«Борджгалоснеби» встречались с ирландской командой всего пять раз и пока не смогли одержать ни одной победы.



Лучший результат грузинской команды против Ирландии был зафиксирован на чемпионате мира 2007 года — в этом матче соперник выиграл со счетом 14:10, но Грузия заработала первые очки в игре с ирландцами.



После этой игры были два матча в Дублине. В 2014 году Грузия проиграла в тестовом матче 7:49, а в 2020 году — 10:23.



После игры с Ирландией «Борджгалоснеби» отправятся в ЮАР. 12 июля они встретятся с местной франшизой Toyota Cheetahs, а 19 июля с действующими чемпионами мира — сборной ЮАР.







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