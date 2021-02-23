

Посольство США: Грузия сделала шаг назад на пути более сильной демократии

23.02.2021 12:35





Посольство США в Грузии выражает обеспокоенность в связи с задержанием лидера «Единого национального движения» Ники Мелия. Диппредставительство выступило с заявлением, в котором подчеркнуло: Вашингтон шокирован риторикой грузинских властей.



«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу главной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии. Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены агрессивной риторикой руководства Грузии в условиях кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути евроатлантической интеграции и укрепления демократии», — сказано в заявлении.



Напомним, сегодня на рассвете в офисе оппозиционной партии «Единое национальное движение» прошла спецоперация в ходе которой был задержан лидер партии Ника Мелия, санкцию на его арест ранее выдал Тбилисский городской суд. Спецназ вошел в здание как через центральный вход, так и через крышу. До ареста силовики вывели из офиса партии активистов и лидеров других политических движений, пришедших поддержать Мелия.



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