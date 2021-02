The Washington Post: Грузия стала частью статистики кризисов у границ РФ

23.02.2021 19:47





«Во вторник грузинские власти арестовали ведущего оппозиционного лидера страны, что усугубило политические разногласия и ввергло в кризис еще одно постсоветское государство», — пишет издание The Washington Post об утреннем задержании лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.



Как отмечают авторы статьи, Грузия стала частью статистики кризисов, разворачивающихся на границах РФ. The Washington Post упоминает протесты в Беларуси и третью за последние 15 лет революцию в Кыргызстане.



«Грузия, страна с населением около 3,7 миллиона человек, прилегающая к Черному морю и имеющая амбиции по членству в НАТО, считалась наиболее демократической, но эскалация вторника, возможно, сработает в пользу России, потенциально отдалит Грузию от ее сильных западных союзников. В последние годы американские законодатели в своих письмах лидерам Грузии выражали обеспокоенность тем, что действия правящей «Грузинской мечты» были показателями регресса», — пишет издание.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ