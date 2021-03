Лишь Грузия разрешила привитым израильтянам не отбывать карантин - СМИ

На данный момент только Грузия признает так называемый «зеленый паспорт» и разрешает свободный въезд гражданам Израиля, – пишет израильский Девятый канал со ссылкой на портал Ynet.



Ранее лидеры Израиля, Греции и Кипра заявляли о готовности подписать соглашение, согласно которому привитые от коронавируса граждане этих стран смогут пересекать границы без отбытия карантина или предоставления справок об отрицательном тесте на «ковид».



Дипломатические источники сообщает, что Афины и Никосия пока не пошли далее заявлений о подписании соглашений с Израилем.



«Причиной тому стала жесткая реакция Евросоюза на попытки отдельных стран разрешить не проходить карантин (или не предоставлять документ об отрицательном тесте на коронавирус) гражданам государств, не входящих в ЕС. Более всего против этого возражают в Берлине, усматривая в таком развитии событий две возможные проблемы. Во-первых, будут поставлены в неравное положение вакцинированные и те, кто по какой-то причине не вакцинировался, возникнут трудности в деле восстановления внутреннего туризма в ЕС. Кроме того, власти Германии опасаются роста заболеваемости «ковидом» в ЕС вследствие полного открытия границ для вакцинированных граждан других государств», – говорится в статье.



СМИ отмечают, что даже провозглашенная властями Израиля политика «открытых небес» вряд ли сумеет изменить настроение в Афинах и Никосии по поводу приема вакцинированных граждан еврейского государства.



Как полагают многие эксперты, немалое количество израильтян прошли вакцинацию, будучи уверенными, что это откроет им путь к свободному внешнему туризму.



С 1 февраля Грузию могут посещать иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации любой ковид-вакциной. Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что в марте израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines выполнит три первых чартерных туристических рейса по направлению Тель-Авив–Батуми–Тель-Авив. Они должны состояться 19, 22 и 26 марта.



На сегодняшний день почти 5 миллионов израильтян (более половины населения страны) прошли первый этап вакцинации, более 3,7 млн после двух прививок получили «зеленый паспорт».



Тбилиси лидирует в рейтинге лучших направлений для вакцинированных туристов



Портал European Best Destinations (Лучшие туристические направления Европы) публикует рейтинг городов, куда могут направиться вакцинированные туристы.



Первое место в этом рейтинге (Best Destination for vaccinated travelers 2021) занимает столица Грузии. Помимо Тбилиси в рейтинг вошли такие туристические направления, как: Копенгаген, Кефалиния, Севилья, Афины, Стокгольм, Канарские острова, Мадейра и другие.



Организация также публикует рейтинг безопасных направлений для путешествий на 2021 год (Coronavirus – Safest Destinations to Visit in 2021), в котором также указана грузинская столица.



«Если вы ищете культуру, природу, здоровье, гастрономическое разнообразие или просто популярное городское туристическое направление для шоппинга, Тбилиси – столица Грузии идеально подходит для отпуска 2021 года. Почему вам стоит открыть для себя Тбилиси в 2021 году? Как никогда, теперь мы знаем, что нужно радоваться жизни и откладывать незабываемые поездки нельзя. Грузия, и особенно Тбилиси, традиционна и современна, космополитична, многонациональна, поистине уникальна и аутентична. Грузия очень быстро и позитивно, с эффективными и инновационными подходами, ответила на кризис в области здравоохранения. Как только количество случаев COVID-19 уменьшилось, и вакцина стала доступной, страна открыла свои границы для вакцинированных путешественников без требования карантина и дополнительного тестирования», – говорится на официальной странице EBD.



