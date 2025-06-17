|
|
|
Трамп требует от Ирана «безоговорочной капитуляции»
17.06.2025 22:34
Президент США Дональд Трамп разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, что происходит на фоне эскалации Тегерана с Израилем. Об этом сообщает "Европейская правда".
В серии постов на Truth Social Трамп заявил, что США имеют "полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана" и знают местонахождение иранского верховного лидера.
"Он является легкой мишенью, но там он в безопасности – мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты попадали в гражданских или американских солдат", – отметил он, добавив, что "наше терпение иссякает".
В конце концов Трамп потребовал от Ирана "БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!" (авторская орфография сохранена. – Ред.).
Неизвестно, что именно побудило президента США резко усилить риторику в сторону Ирана. Но известно, что в связи с нынешним обострением на Ближнем Востоке он досрочно покинул саммит "Группы семи" в Канаде.
Он также подчеркнул, что стремится к "настоящему завершению" конфликта, включая полный сворачивание ядерной программы Ирана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна