На пост генпрокурора Грузии представлен Георгий Гваракидзе

18.06.2025 10:25





Спустя две недели после отставки генерального прокурора Георгия Габиташвили, находящегося под санкциями Великобритании, на должность нового генпрокурора официально представлен Георгий Гваракидзе.



Гваракидзе занял пост прокурора грузинской столицы 13 мая, но проработал на этой должности только до 4 июня. После отставки Габиташвили он был назначен первым заместителем генерального прокурора и вскоре приступил к исполнению обязанностей генпрокурора.



На заседании Прокурорского совета, состоявшемся 17 июня, кандидатура Гваракидзе была представлена членом совета Шотой Ткешелашвили.



Официальные собеседования и голосование назначены на 18 июня, после чего кандидатура будет представлена парламенту.



Правительство Великобритании ввело санкции в отношении Георгия Габиташвили 20 апреля 2025 года по обвинению в серьезных нарушениях прав человека, которые, по их словам, были связаны с расследованием и судебным преследованием проевропейских протестов 2024 года.





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