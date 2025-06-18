Папуашвили: Визит в Турцию дал нам возможность вывести отношения между парламентами на новый уровень

18.06.2025 10:34





«Мы договорились в Анкаре, что идея трехстороннего формата Грузии, Турции и Азербайджана, которая была задумана два года назад, но не смогла быть реализована из-за землетрясения в Турции, должна быть реанимирована и первая встреча должна состояться в этом году», — заявил журналистам в турецкой столице председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Это мой первый официальный визит в качестве председателя парламента. Конечно, этот визит дал нам возможность вывести отношения между парламентами на новый уровень. Три года назад, когда председатель парламента Турции посетил Грузию, мы подписали меморандум о сотрудничестве, в котором изложены рамки, на основе которых парламенты сотрудничают друг с другом. С одной стороны, это сотрудничество обсуждалось, а с другой стороны, составлялись планы», — заявил Шалва Папуашвили.



Он сообщил, что в ближайшее время комиссии посетят Турцию и Грузию.



«Важно, что мы договорились о том, что трехсторонний формат — формат Грузии, Турции и Азербайджана, идея которого возникла два года назад, но не смогла быть реализована из-за землетрясения в Турции, должен быть возрожден и первая встреча должна состояться в этом году с целью перевода двустороннего сотрудничества парламентов в региональное сотрудничество, чтобы у нас была возможность согласовать повестки дня и видения парламентов друг друга в направлении безопасности, регионального и экономического сотрудничества», — отметил Шалва Папуашвили.





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