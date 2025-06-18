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Посольство Великобритании: Мы призываем правительство Грузии пригласить миссию БДИПЧ/ОБСЕ на муниципальные выборы
18.06.2025 10:41
«Партнерство между Великобританией и Грузией основано на общей приверженности укреплению демократических принципов и продвижению роли гражданского общества в двустороннем сотрудничестве», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.
Согласно заявлению посольства, это обязательство отражено в Соглашении о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанном обоими правительствами в 2019 году.
«Великобритания на протяжении многих лет поддерживает гражданское общество в Грузии, включая мероприятия по просвещению избирателей, финансирование местных групп наблюдения за выборами, которые действуют в соответствии с международными стандартами, и участие в миссиях наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии. Правительство Грузии само поддержало эту деятельность, и мы категорически не согласны с характеристикой этой деятельности как финансирования «пропаганды и экстремизма». Это неправда. Законодательство Грузии предусматривает мониторинг со стороны наблюдательных организаций, что является важной частью профессионального и прозрачного надзора за выборами», — говорится в заявлении посольства Великобритании.
Посольство Великобритании призывает правительство Грузии пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за местными выборами.
«Мы призываем правительство Грузии пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за муниципальными выборами в октябре и принять во внимание все рекомендации, изложенные в заключительном отчете БДИПЧ относительно парламентских выборов 2024 года. Надежды и стремления грузинского народа направлены на демократию и свободу, и мы надеемся, что сотрудничество между Великобританией и Грузией, а также сотрудничество Грузии с европейскими институтами будут и далее способствовать достижению этих целей», — говорится в заявлении посольства Великобритании.
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