Премьер-министр Армении собрался с визитом в Турцию

17.06.2025 22:36





Спикер парламента Армении Ален Симонян анонсировал первый в истории визит армянского премьер-министра Никол Пашиняна в Турцию. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Арменпресс".



По словам Симоняна, премьер Армении посетит Турцию 20 июня.



"Было приглашение от президента Турции. Во время визита будут обсуждены все региональные шаги", – добавил он.



Спикер армянского парламента подчеркнул историчность этого года, поскольку речь идет о первом визите главы Армении в Турцию такого уровня.



Турецкая сторона пока не комментировала возможный визит Пашиняна.



Турция и Армения имеют тяжелую общую историю, в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.



Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.



Однако в феврале 2023 года из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.



В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, а в 2024-м армянская и турецкая стороны провели встречу по нормализации на границе.





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