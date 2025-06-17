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Премьер-министр Армении собрался с визитом в Турцию
17.06.2025 22:36
Спикер парламента Армении Ален Симонян анонсировал первый в истории визит армянского премьер-министра Никол Пашиняна в Турцию. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Арменпресс".
По словам Симоняна, премьер Армении посетит Турцию 20 июня.
"Было приглашение от президента Турции. Во время визита будут обсуждены все региональные шаги", – добавил он.
Спикер армянского парламента подчеркнул историчность этого года, поскольку речь идет о первом визите главы Армении в Турцию такого уровня.
Турецкая сторона пока не комментировала возможный визит Пашиняна.
Турция и Армения имеют тяжелую общую историю, в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.
Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.
Однако в феврале 2023 года из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.
В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, а в 2024-м армянская и турецкая стороны провели встречу по нормализации на границе.
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