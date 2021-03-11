

IRI: Недостатки итоговых протоколов не повлияли на окончательные результаты выборов в Грузии

11.03.2021 22:18





Международный республиканский институт (IRI) сегодня публикует отчет о технической оценке парламентских выборов 2020 года в Грузии.



Парламентские выборы проходили в Грузии в два тура – 31 октября и 21 ноября. Правящая «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мест в законодательном органе десятого созыва. Остальные 60 мандатов распределились между восемью оппозиционными субъектами. Оппозиция не признает результатов голосования, считает выборы сфальсифицированными и отказывается от своих мандатов. Оппоненты властей требуют проведения досрочных выборов в условиях новой избирательной администрации. Для поиска компромисса правительство и оппозиция проводят переговоры.



Согласно отчету IRI, выборам 2020 года предшествовали значительные конституционные изменения и реформа Избирательного кодекса, которая началась в июне 2019 года и после нескольких раундов инклюзивных переговоров изменила смешанную избирательную систему Грузии и снизила барьер на пропорциональных выборах с 5% до 1%.



«Снижение порога, прежде всего, означало предоставление гражданам Грузии возможности голосовать за третью политическую силу; эти изменения также предоставили возможность для реализации новых реформ, основной целью которых является усиление политической конкуренции и гендерного разнообразия в парламенте после десятилетий однопартийного правления.



Конституционные реформы были расценены как шаг вперед для Грузии, особенно потому, что они сопровождались изменениями в законе о выборах, которые частично учитывают рекомендации международных и местных наблюдателей по президентским выборам 2018 года.



С другой стороны, в предвыборный период 2020 года были предприняты шаги в поддержку формирования более разнообразного и многопартийного правительства, прозрачности расходов на избирательную кампанию и выполнения Избирательного кодекса.



Предвыборная обстановка была в основном спокойной и политически конкурентной, с несколькими случаями насилия.



Политическим партиям и кандидатам была предоставлена свобода агитации, а граждане имели доступ к различным политическим СМИ и информации. Тем не менее, отсутствие дебатов среди существующих кандидатов и сильно поляризованная медиа-среда привели к тому, что избирательный процесс был сосредоточен на отдельных лицах и риторике, а не на политике или потребностях граждан.



Центральная избирательная комиссия очень активно участвовала в информировании избирателей. На фоне глобальной пандемии ЦИК продемонстрировала готовность обеспечить проведение выборов и право голоса. Избирательная комиссия в основном опубликовала правила об альтернативных способах голосования во время пандемии Covid-19. Эти шаги были беспрецедентными и знаменательными. Однако они были омрачены общественным недоверием к членам участковых комиссий, которые воспринимались как сторонники правящей партии», — говорится в отчете о технической оценке Международного республиканского института.



Согласно отчету, 31 октября население Грузии, несмотря на высокий риск заражения Covid-19, выразило энтузиазм по поводу демократического процесса, придя на избирательные участки.



По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка избирателей составила 56,1%, что на 5% больше, чем на парламентских выборах 2016 года.



Следует отметить, что благодаря сниженному барьеру девять политических партий смогли получить достаточно голосов, чтобы пройти в парламент, хотя уменьшение количества одномандатных округов с 73 до 30 и новое разграничение границ округов не соответствуют международным стандартам равноправного голосования.



Надежные группы наблюдателей и ряд собеседников, с которыми IRI встречалась на протяжении всего периода оценки, сообщали о нарушениях, включая принуждение и запугивание государственных должностных лиц, незаконное присвоение государственных административных ресурсов, вмешательство членов партии и другую незаконную деятельность. Также были выявлены недостатки в процессе управления, проверки и подтверждения результатов.



На уровне участковых избирательных комиссий анализ систем подсчета голосов и проверки результатов, а также проверка итоговых протоколов вызвали подозрения в возможном манипулировании результатами. Кроме того, заинтересованные стороны, опрошенные IRI, заявили, что они не верят в соблюдение избирательного законодательства из-за отсутствия условий, необходимых для рассмотрения жалоб на выборы.



«Это еще больше усиливает недоверие общества к системе правосудия», — говорится в отчете о технической оценке Международного республиканского института.



В отчете также отмечается, что реформы, принятые перед выборами 2020 года, стали первым шагом на пути к созданию более свободной, справедливой и представительной избирательной среды, эффективное осуществление которой окажет положительное влияние на демократическое развитие Грузии.



«Новоизбранное правительство Грузии должно работать над устранением недостатков, выявленных наблюдателями, и учитывать их рекомендации по совершенствованию будущих избирательных процессов.



Приоритет рекомендаций, которые включают дальнейшие реформы для устранения нарушений и новые реформы в соответствии с законом, поможет укрепить доверие общества к будущим избирательным процессам», — говорится в отчете IRI.



В отчете о технической оценке также рассматриваются недостатки итоговых протоколов, хотя отмечается, что их масштаб не повлиял на окончательные результаты выборов.



Оппозиционные партии, в том числе Объединенная оппозиция, в которую входят «Европейская Грузия», «Единая Грузия», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Победившая Грузия», создали в столице оппозиционный избирательный участок для рассмотрения всех жалоб и сбора нарушений, имевших место в день выборов.



Хотя все это было новаторским по своей природе, Центр обнаружения мошенничества во время голосования, похоже, не мог систематически собирать необходимые доказательства для обоснования своих жалоб. Большинство связанных с выборами жалоб наблюдателей касалось несбалансированных итоговых протоколов.



«Несмотря на то, что было много случаев несбалансированных итоговых протоколов, проверки и исправления результатов, которые угрожают нормальному ходу избирательного процесса, их масштаб не влияет на окончательные результаты выборов», — говорится в отчете Международного республиканского института.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





