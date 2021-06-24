

«Газпром» искусственно создает дефицит газа в Европе

24.06.2021 20:25





Из-за того что «Газпром» не захотел увеличить поставки газа в Европу произошел дефицит на рынке. В результате цены взлетели до рекордного за 13 лет уровня. С критикой на компанию обрушились эксперты и игроки рынка, опрошенные Financial Times.



Экспорт российского газа в континентальную Европу в этом году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса и истощение хранилищ. Аналитики обвиняют «Газпром» в нежелании наращивать поставки через продажи на спотовом рынке, хотя и отмечают, что компания выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.



«"Газпром" просто пытается максимизировать свою прибыль. Они ведут себя как оппортунисты», — сказал изданию топ-менеджер одной немецкой энергетической компании. Ряд экспертов уверены, что действия «Газпрома» — это попытка давления на страны ЕС, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток-2».



«Компания фактически говорит Европе: "Дайте нам "зеленый свет" по "Северному потоку-2", тогда мы пошлем вам столько газа, сколько вам требуется"», — поделился своим мнением аналитик ICIS Том Марзек-Мансер. В «Газпроме» сказали, что поставляют газ в соответствии с запросами потребителей.



Потребность Европы в поставках российского газа выросла на фоне сокращения запасов и достигнет этой зимой рекордных за несколько лет показателей, предсказывает Bloomberg. Издание пророчит региону усиление зависимости от топлива из России.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





