

Сенаторы: Провал в развитии демократии навредит американо-грузинским отношениям

29.07.2021 13:42





Сенаторы США Джин Шахин и Рон Джонсон вместе с двухпартийной группой Сената реагируют на события в Грузии – аннулирование «Грузинской мечтой» соглашения от 19 апреля.



Они призывают к проведению свободных и справедливых выборов в Грузии в октябре, и отмечают, что поражение в развитии демократии навредит американо-грузинским отношениям.



«Мы очень разочарованы недавними событиями в Грузии, которые подрывают усилия по реформированию, в отношении которых 19 апреля было заключено соглашение.



Соединенные Штаты в партнерстве с Европейским союзом тесно сотрудничали с грузинскими политическими партиями, чтобы достичь прочного многопартийного соглашения для того, чтобы проложить путь для критически важных реформ в сфере правосудия и избирательной системы. Разочаровало то, что не все избранные партии подписали соглашение или не выполнили его добросовестно.



В этот важный период демократического развития Грузии еще более разочаровало сегодняшнее заявление «Грузинской мечты» о намерении в одностороннем порядке выйти из соглашения от 19 апреля. По большей части, именно правящая партия должна преодолеть политический раскол и продолжить инклюзивный многопартийный парламентский процесс, который всем грузинам принесет пользу.

Мы, как законодатели Сената США, призываем вас провести свободные и справедливые выборы в октябре, укрепить верховенство закона и добросовестно осуществить критически важные реформы в сфере правосудия и избирательной системы.



Поражение в развитии демократии в Грузии может привести к обусловленности помощи, поставить под угрозу стремление Грузии вступить в Европейский Союз и НАТО и навредить двусторонним отношениям между США и Грузией. От такого результата выгоду будет иметь только Кремль», - сказано в заявлении.

За два месяца до выборов в местное самоуправление «Грузинская мечта» объявила об аннулировании (о расторжении) соглашения Мишеля. Председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил во время брифинга, что соглашение выполнило свою миссию и исчерпало себя.



«Грузинская мечта» отказывается от обязательств по проведению внеочередных выборов в случае, если наберет менее 43%. В то же время провозглашает аннулированным соглашение от 19 апреля и заявляет, что выборы могут быть назначены и в 53% случае, однако это будет зависеть от «доброй воли» правящей команды и различных условий.





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