NY Times: Грузия занимает 5-е место в мире по динамике распространения ковида

03.08.2021





Согласно последним данным Грузия занимает 5-е место в мире по динамике распространения коронавируса на 100.000 жителей.



Как пишет The New York Times, основываясь на статистике Our World In Data, количество ежедневных случаев заболевания увеличилось на 88% за последние две недели, достигнув 76 случаев на 100,000 населения.



Согласно той же статистике, по распространенности коронавируса за последние 14 дней на первом месте находится остров Мэн с общей численностью населения в 84 500 человек. Среднее количество ежедневных случаев коронавируса на острове составляет 103.



На втором месте Фиджи с суточным показателем заражения равным 1013. За Фиджи следует Ботсвана, где в день регистрируется в среднем 1871 новый случай инфицирования. На четвертом месте Куба с 8 924 случаями заражения в день.



Что касается уровня летальных исходов, то по суточному показателю смертности Грузия заняла 11 место с конца списка. По уровню смертности Грузию опережают Куба, Индонезия, Мьянма, Эквадор, Парагвай, Фиджи, Ботсвана, Намибия, Тунис и Британские Виргинские острова.



За последние 24 часа в Грузии было выявлено 4827 новых случаев коронавируса, скончались 34 человека. 2 августа суточный показатель положительных результатов на ковид составил — 10,99%, за последние 14 дней — 7,41%, за последние семь дней — 8,08%.



