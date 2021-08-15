

Политики в ЕС и США комментируют соглашение спецслужб Грузии и Беларуси

15.08.2021 12:00





Политики в Европе и США комментируют задействование соглашения о сотрудничестве Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси и Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.



Межгосударственное соглашение стороны подписали еще в 2016 году. На этой неделе стало известно, что договор задействован. Документ предусматривает, что спецслужбы будут обмениваться информацией в области государственной безопасности, сотрудничать в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.



Новость вызвала негативную реакцию в грузинском обществе. Правозащитники опасаются за безопасность белорусских политэмигрантов, укрывшихся в Грузии. Между тем оппозиционные политики оценивают произошедшее, как отступление от демократии.



Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, которая активно работает по вопросам Грузии, призналась, что «действительно напугана» новостью о задействовании соглашения.



«Действительно очень страшно. Почему Грузия реализовала соглашение через 5 лет в ситуации, когда все в мире отказались от сотрудничества с Беларусью? Правительство Грузии должно уважать права человека, и не выдавать Лукашенко журналистов и правозащитников», — написала Крамон в своем Twitter.



Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который выступает с резкой критикой Лукашенко, полагает, что договор с КГБ Беларуси может наложить тень на перспективы членства Грузии в ЕС и НАТО.



«Грузия заключила сделку с КГБ Беларуси? Не могу поверить, это звучит как шутка. Если это правда, это будет означать только одно — путь Грузии к ЕС и НАТО будет очень туманным», — пишет Линкявичюс в Twitter.



Бывший посол Грузии в США Ян Келли в последнее время все чаще негативно отзывается о действиях партии власти «Грузинская мечта». Соглашение грузинских и белорусских спецслужб американский дипломат расценивает, как смену приоритетов правящей команды.



«Действительно стыдно. Правительство Грузии недавно вышло из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС — если они не отойдут от этого, это будет еще одним признаком того, что их приоритеты находятся в другом месте», — написал Келли в Twitter.



Результаты выборов президента Беларуси, проходивших в августе 2020 года, белорусская оппозиция и Запад считают сфальсифицированными. Легитимным президентом Беларуси Лукашенко не признали ни в ЕС, ни в США.



После выборов и жесткого подавления массовых протестов, последовавших за голосованием, Евросоюз, США, Великобритания и их союзники поэтапно ввели санкции против членов руководства Беларуси, в том числе в отношении самого Лукашенко, десятков белорусских чиновников и силовиков, а также против некоторых компаний и целых секторов белорусской экономики.



Вступление в силу соглашения о сотрудничестве спецслужб в Минске и Тбилиси вступило в силу, когда главный стратегический партнер Грузии — США, ужесточил санкции в отношении правительства Беларуси.



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