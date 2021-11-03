

Саломе Зурабишвили призвала власти считать Михаила Саакашвили «особым заключенным»

03.11.2021 22:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать третьего президента страны Михеила Саакашвили.



Вместе с тем, выступая сегодня на брифинге, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять меры с тем, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для «политических спекуляций».



«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: «Нет и никогда».



Бывший президент не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости.



Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию.



Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации.



Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния.



На этом всё, я больше не буду возвращаться к этому вопросу», заявила Саломе Зурабишвили.





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