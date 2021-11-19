

В «Грузинской мечте» допустили перевод Саакашвили в гражданскую клинику

19.11.2021 10:26





Правящая партия «Грузинская мечта» не против перевода экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, если врачи дадут соответствующую рекомендацию. Об этом сообщил депутат парламента от правящей партии, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.



На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Вместе с другими представителями правящей партии уже после полуночи Сергеенко посетил тюремную клинику.



«Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня, и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования, то пациента переведут в другую клинику», — сказал Сергеенко.



При этом, он отметил, что Саакашвили уже проконсультировал невролог, а после него к нему зайдут еще четыре врача разных профилей.



«Сегодняшние консультации посвящены тому, какие исследования необходимы для состояния, сложившегося вечером. Если исследования можно провести на месте, они будут проведены, если нет, то пациента переведут. Единственным основанием для решения станут медицинские показатели», — сказал Сергеенко.



По его словам, главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике.



Глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, который также находился в Глданской тюрьме, указал, что сейчас все обязаны ориентироваться на интересы пациента.



«Для него лучшим решением будет прекращение голодовки. Что касается перевода, то в этом случае сначала будет оценено состояние пациента, а после будут приняты релевантные решения», — сказал Сарджвеладзе.



Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе подтвердил, что проводил консультации с депутатами от «Грузинской мечты». По его словам, он попытался убедить их в необходимости перевода пациента.



Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в медицинском учреждении для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Экс-президента этапировали из колонии №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья. Сам заключенный, его адвокаты и личный врач настаивали на переводе политика в гражданскую многопрофильную клинику.



17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.



До сих пор власти отказывались перевести Саакашвили в частную клинику, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.



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