В Грузии назвали победителей премии Welcome to Georgia 2020

06.02.2021 14:52

"Новости-Грузия"



В Грузии назвали победителей национальной туристической премии Welcome to Georgia 2020. Список лауреатов представлен на странице премии в Facebook.



Победители были определены по результатам оценки жюри и онлайн-голосования. В категории «гостиница 4 сезона» лучшими стали Best Western Sairme Resort и Borjomi Likani Health & Spa Center. В число финалистов здесь попали также отели Orbi Palace Bakuriani, Banguriani in Mestia, Eco House Merisi, Marco Polo Hotel Gudauri, Bakuriani Inn Hotel & Apartments, Hotel Porta Caucasia Kazbegi.



В другой номинации выбрали лучшие гостиницы на горнолыжных курортах. Премией отметили Marco Polo Hotel Gudauri и Banguriani in Mestia. Высокие баллы также получили Orbi Palace Bakuriani, Bakuriani Inn Hotel & Apartments, Auroom Bakuriani Resort, Terrace 8 Bakuriani by Mgzavrebi, Hotel Edelweiss Gudauri, ABU Gudauri, Komorebi Bakuriani Resort.



«Номинации были поддержаны Программой экономической безопасности Агентства международного развития США (USAID). USAID всегда поддерживало развитие туристического сектора в Грузии. Программа экономической безопасности активно работает над развитием горных курортов и реализует достаточно крупные и важные проекты в этом направлении», — отмечается в сообщении организаторов премии.



Welcome to Georgia – это ежегодная церемония награждения в области туризма и гостеприимства. Она проводится в Грузии с 2015 года. Мероприятие зарекомендовало себя как площадку для развития туристического и гостиничного бизнеса в стране.



