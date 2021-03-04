

Скончался бывший игрок сборной Грузии Тенгиз Сичинава

04.03.2021 20:19





Бывший игрок сборной Грузии Тенгиз Сичинава скончался на 48-м году жизни. Информацию о смерти футболиста-ветерана распространяет т.н Федерация футбола Абхазии.



За свою профессиональную футбольную карьеру Сичинава играл за «Динамо» Сухуми (1989) и "Цхуми" (1990-1993), батумское "Динамо" (1993-2001), калининградскую "Балтику" (2001), смоленский "Кристалл"(2002-03), тбилисский "Локомотив" (2004) и болнисский "Сиони" (2003, 2006-07).



После завершения карьеры он начал тренерскую работу и работал в цхинвальском «Цхинвали», «Гагра», возрастной сборной Грузии.



Сичинава выступал за сборную Грузии, когда её главным тренером был Йохан Боскамп и сыграл 10 матчей.



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