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Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях
28.04.2022 15:28
Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях, об этом заявила министр европейского и корпоративного управления Титти Туппурайнен , так как считает это нарушением контракта и шантажом со стороны кремля, сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля", — сказала Туппурайнен.
По ее словам, решение правительства Финляндии основано на общем мнении Еврокомиссии, что платежи в рублях не должны осуществляться, поскольку это нарушение контракта.
"Мы не согласны с выплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России", - говорит Туппурайнен.
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