Грузию посетила делегация Rothschild & Co., одной из крупнейших финансовых групп в мире, которая начала работу над стратегией превращения страны в региональный хаб. Соответствующее соглашение было подписано между правительством Грузии и Rothschild & Co. в ходе визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства, делегация во главе с управляющим директором компании Ариэль Маллард де Ротшильд сегодня встретилась с премьер-министром Грузии в администрации правительства.



«В ходе беседы внимание было уделено формированию страны в качестве регионального финансового центра, что будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, обмену современными финансовыми и технологическими новинками.



Было отмечено, что работа в этом направлении будет вестись активно.



Переговоры также касались создания специальных международных финансовых зон в Тбилиси и Гонио.



Как отметил Ираклий Гарибашвили, приоритетом для правительства Грузии является то, что значительная часть персонала международных компаний, действующих в финансовых зонах, будет гражданами Грузии, что позволит им иметь особый профессиональный и карьерный рост.



На встрече еще раз были подчеркнуты благоприятная инвестиционная среда и развитие рынка капитала в Грузии, что является одним из важнейших направлений экономической политики страны.



Премьер-министр пообещал генеральному директору Rothschild & Co. максимальную поддержку со стороны правительства, чтобы работа над стратегией шла максимально эффективно и в короткие сроки были сделаны шаги по привлечению иностранных финансовых ресурсов в Грузию и вхождению международных финансовых компаний.



Во встрече приняли участие представители Rothschild & Co. Пьер Аделин и Элла Треди, исполнительный директор KAISER PARTNER Штефан Линингер и представитель компании Марк Госман, а с грузинской стороны — глава администрации правительства Илья Дарчиашвили», — сообщили в пресс-службе администрации правительства.





