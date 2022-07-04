

Годовая инфляция в Грузии в июне составила 12,8%

04.07.2022 13:36





По данным Национальной статистической службы Грузии (Сакстат), в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,2 процента, а годовой уровень инфляции составил 12,8 процента.



По данным «Сакстата», на формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки: цены в этой группе возросли на 21,8 процента, что отразилось на показателе годовой инфляции, который изменился на 6,86 процентных пункта.



Цены повысились в следующих подгруппах:



Хлеб и хлебобулочные изделия (35,0%)

Овощи и садоводство (33,4%)

Фрукты и виноград (31,8%)

Минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (24,0 процента)

Молоко, сыр и яйца (19,5%)

Кофе, чай и какао (18,0%)

Рыба (17,9%)

Сахар, варенье и другие сладости (16,0%)

Масла и жир (14,9 процента)

Мясо и мясные продукты (11,3%)

Цены в транспортной группе выросли на 19,4 процента, что отражает увеличение общего индекса на 2,34 процентных пункта.



По данным «Сакстата», выросли расходы на эксплуатацию личного автотранспорта (23,6%), на транспортные услуги (14,1%) и на покупку транспортных средств (6,2%);



В группе коммунальные расходы, (вода, электричество, газ) зафиксирован 13,0-процентный рост цен, что отразилось в годовой инфляции на 1,31 пункта.



Увеличились цены по подгруппам: фактическая плата за жилье (26,2 процента), текущее содержание и ремонт жилья (12,7 процента), электроэнергия, газ и другие виды отопления (6,0 процента).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



