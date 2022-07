Международный бренд Wyndham и грузинский девелопер European Village подписали соглашение о масштабном совместном проекте

11 июля компания European Village заключила предварительное соглашение с крупнейшей в мире отельной сетью Wyndham Hotels & Resorts о реализации масштабного инвестиционного проекта под международным брендом Wyndham Grand Residence. У Wyndham существует 5 категорий отелей. Grand — высшая* премиальная категория, в мире таких гостиниц насчитывается всего 65 в 17 странах мира. Из них всего 13 отелей находятся в Европейском регионе в 8 странах Европы. Именно к этой категории относится новый проект.



Это градообразующий объект, ведь речь идёт о целом отельном комплексе из четырех отелей с перспективой их расширения. Именно масштаб проекта позволяет застройщику реализовать уникальную для региона высококлассную инфраструктуру.



Резиденцию построят в элитном пригородном районе Батуми Гонио — первоклассной локации Батуми. Именно в Гонио-Квариати находится лучший пляж региона, который претендует на получение Голубого флага — международного знака качества и чистоты. Район Гонио пользуется особой популярностью среди отдыхающих, ведь он сочетает все самые привлекательные черты Грузии – море и горы, вековые эвкалипты и цитрусовые сады.



Компания открыла предзаказ на таунхаусы в отеле Riviera by Wyndham Grand Residence и на апартаменты в отеле Aqua by Wyndham Grand Residence. Период предзаказа — время самых низких цен на объекты, которые вошли в состав резиденции.



Инвестиционные характеристики нового объекта:



- расчетный и гарантированный варианты доходов от 5 до 13%;

- капитализация от 30% до 93% – в зависимости от объекта и сроков;

- гарантированный процент прибыли и обратный выкупе застройщиком по более высокой цене вносятся в договор.



European Village – единственная компания в Грузии, которая включает в соглашение подобные пункты.



Девелопер специализируется на элитной недвижимости в престижной зоне Гонио-Квариати. Признан изданием Forbes лидером региона по качеству и инвестиционной привлекательности и входит в топ-10 лучших грузинских брендов. Компания использует долговечные и экологичные материалы, современные технологии.





Заключение договора с Wyndham Hotels & Resorts, Inc. – это ещё один шаг в развитии, переход на новый, международный уровень в гостиничной сфере. В новом проекте будут приняты высочайшие стандарты качества и обслуживания Wyndham Grand.



Бренд высшей категории Wyndham Grand представлена в Грузии лишь одним отелем городского формата в Тбилиси. В Батуми же планируется построить resort-отель формата «всё включено». Это исключительный формат для столицы Аджарии, который сможет восполнить дефицит туристического сервиса в регионе и гармонично дополнит притягательные черты Грузии.







Фото: Сергей Егоров, директор по развитию в России и странах СНГ Wyndham Hotels & Resorts, Inc. и Арчил Партенадзе, директор девелоперской компании European Village LLC

