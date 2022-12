Bank of Georgia: Закрытие счетов россиян не связано с их гражданством

28.12.2022 20:44





В грузинском Bank of Georgia сообщили, что закрытие счетов клиентов не связано с их гражданством. Банк выпустил заявление, в котором говорится, что решение о блокировке счета принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов.



В банке привели примеры, когда клиенты банка используют учетную запись для транзитных целей или просто не пользуются ею. Также, как говорится в заявлении, при решении о закрытии счета учитываются такие параметры, как классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. О каких именно рисках идет речь, в сообщении не уточняется.



Также в банке добавили, что по «Закону о деятельности коммерческих банков» банк может перестать обслуживать клиента или закрыть его счет без объяснения причин.



На прошлой неделе Bank of Georgia начал рассылать клиентам смс-сообщения с уведомлением о закрытии счета через пять дней. Такие сообщения получили более ста человек. Почти все, кто получил уведомление, — граждане РФ. Официальный представитель Bank of Georgia подтвердил закрытие счетов, но не уточнил причину. Клиенты банка пытались выяснить ее в службе поддержки, но им отвечали, что это решение связано с внутренней политикой банка.



Bank of Georgia — крупнейший банк Грузии. Вскоре после начала войны еще один крупнейший грузинский банк, TBC, отказался обслуживать россиян и открывать счета эмигрантам. Bank of Georgia какое-то время свободно принимал россиян, но потом начал требовать справки о доходах и заявления о неприятии войны в Украине, признании территориальной целостности Грузии и осуждении политики Владимира Путина.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ