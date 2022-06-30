

Президент Латвии: Политика открытых дверей — очень важный принцип НАТО

30.06.2022 13:14





По словам президента Латвии Эгилса Левитса, вчера на саммите НАТО было абсолютное единодушие в том, что политика открытых дверей останется.



По его словам, государства, желающие стать членами оборонной организации, приветствуются.



В то же время, как отметил Президент Латвии, члены Альянса были рады, что в саммите принимает участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«Вчера мы обсуждали, и между нами было абсолютное единодушие, что политика открытых дверей останется. Мы также были рады, что во вчерашней встрече принял участие премьер-министр Грузии. Это явный признак того, что мы открыты для Грузии. Мы также открыты для Украины в будущем. Итак, политика открытых дверей — очень важный принцип НАТО, потому что НАТО — это оборонный союз, оборонная организация, и мы приветствуем государства, которые хотят стать членами этой оборонной организации. У нас открыта дверь. Вчера также было принято решение о двух новых членах — Швеции и Финляндии. Мы приветствуем Финляндию и Швецию в нашем союзе«Вчера мы обсуждали, и между нами было абсолютное единодушие, что политика открытых дверей останется. Мы также были рады, что во вчерашней встрече принял участие премьер-министр Грузии. Это явный признак того, что мы открыты для Грузии. Мы также открыты для Украины в будущем. Итак, политика открытых дверей — очень важный принцип НАТО, потому что НАТО — это оборонный союз, оборонная организация, и мы приветствуем государства, которые хотят стать членами этой оборонной организации. У нас открыта дверь. Вчера также было принято решение о двух новых членах — Швеции и Финляндии. Мы приветствуем Финляндию и Швецию в нашем союзе», — заявил президент Латвии», — заявил президент Латвии.





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