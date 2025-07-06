В Батуми изъята крупная партия наркотиков

06.07.2025 16:48





В результате еще одного полицейского мероприятия, проведенного сотрудниками МВД, поздно ночью в Батуми были изъяты наркотические средства в особо крупном размере - до 3 килограммов «кокаина», до 13 000 таблеток «экстази» и особо крупное количество наркотического средства «героин», - заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



Как пояснил Дарахвелидзе, реализация этих наркотических средств, предположительно, планировалась в различных ночных клубах Батуми, что нанесло бы непоправимый вред здоровью и жизни людей, особенно молодежи.



По фактам незаконного приобретения - хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также помощи в наркопреступлении задержаны двое граждан Республики Беларусь - Р.С., 2000 года рождения, и М.В., 2004 года рождения.



«Правоохранители изъяли наркотики при обыске квартиры, которую снимал один из обвиняемых в Батуми. Кроме того, в результате личного обыска также был изъят помещенный в 7 шариков кокаин, экстази и другие предметы, необходимые для упаковки наркотиков.



Кроме того, в мобильном телефоне одного из обвиняемых обнаружены фотографии конкретных локаций, выбранных для продажи наркотических средств.



Преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



МВД активно продолжает соответствующие комплексные следственные действия в целях установления иных лиц, возможно связанных с вышеуказанным наркопреступлением, и привлечения их к уголовной ответственности. Расследование ведется по статьям 260 и 18-260 терция Уголовного кодекса», - отметил Дарахвелидзе.





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