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Сотрудники МВД Грузии завоевали золотые и серебряные медали на «Всемирных играх полицейских и пожарных» в США


06.07.2025   15:58


Сотрудники МВД Грузии завоевали четыре золотые и две серебряные медали на «Всемирных играх полицейских и пожарных — 2025», прошедших в городе Бирмингем, США. Информацию сообщает пресс-служба МВД.

Всемирные игры полицейских и пожарных» проводятся в разных городах мира каждые два года, начиная с 1985 года. В этом году упомянутый международный турнир прошел в городе Бирмингем, в нем приняли участие 8500 спортсменов из 70 стран по 60 различным видам спорта.


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