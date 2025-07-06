Сотрудники МВД Грузии завоевали золотые и серебряные медали на «Всемирных играх полицейских и пожарных» в США

06.07.2025 15:58





Сотрудники МВД Грузии завоевали четыре золотые и две серебряные медали на «Всемирных играх полицейских и пожарных — 2025», прошедших в городе Бирмингем, США. Информацию сообщает пресс-служба МВД.



Всемирные игры полицейских и пожарных» проводятся в разных городах мира каждые два года, начиная с 1985 года. В этом году упомянутый международный турнир прошел в городе Бирмингем, в нем приняли участие 8500 спортсменов из 70 стран по 60 различным видам спорта.







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