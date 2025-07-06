Константин Петриашвили и Давид Чечелашвили стали чемпионами Европы среди юношей до 20 лет

06.07.2025 15:55





Константин Петриашвили (97 кг) и Давид Чечелашвили (79 кг) стали золотыми медалистами по вольной борьбе на проходящем в Италии чемпионате Европы среди юношей до 20 лет. Оба победили соперников со счетом 10:0 и заслуженно выиграли турнир.



Ника Зангаладзе (57 кг) довольствовался серебряной медалью, а Гога Отинашвили (70 кг) завоевал бронзовую медаль.



А в завершившемся турнире по греко-римской борьбе сборная Грузии завоевала три золотые и четыре бронзовые медали. Чемпионами стали Александр Руситашвили, Анри Путкарадзе и Лука Кочалидзе. Вахтанг Лолуа, Анри Хозреванидзе, Коба Карумидзе и Саба Пурцеладзе завоевали бронзовые медали.



Таким образом сборная Грузии заняла первое место в командном зачете по греко-римской борьбе на континентальном первенстве среди юношей до 20 лет.







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