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Константин Петриашвили и Давид Чечелашвили стали чемпионами Европы среди юношей до 20 лет
06.07.2025 15:55
Константин Петриашвили (97 кг) и Давид Чечелашвили (79 кг) стали золотыми медалистами по вольной борьбе на проходящем в Италии чемпионате Европы среди юношей до 20 лет. Оба победили соперников со счетом 10:0 и заслуженно выиграли турнир.
Ника Зангаладзе (57 кг) довольствовался серебряной медалью, а Гога Отинашвили (70 кг) завоевал бронзовую медаль.
А в завершившемся турнире по греко-римской борьбе сборная Грузии завоевала три золотые и четыре бронзовые медали. Чемпионами стали Александр Руситашвили, Анри Путкарадзе и Лука Кочалидзе. Вахтанг Лолуа, Анри Хозреванидзе, Коба Карумидзе и Саба Пурцеладзе завоевали бронзовые медали.
Таким образом сборная Грузии заняла первое место в командном зачете по греко-римской борьбе на континентальном первенстве среди юношей до 20 лет.
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