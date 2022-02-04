

В Грузию не пустили еще одного российского оппозиционера

04.02.2022 21:39





Член Либертарианской партии России Игорь Ефремов заявил, что его не пустили в Грузию. Об инциденте он написал в своем Twitter.



«Два дня назад мне и моей девушке отказали во въезде в Грузию по тем же основаниям, что и Гудкову – «иные причины». На месте пограничники отказывались объяснять, что это за иные причины».



По словам Ефремова, из-за политических репрессий против него и его соратников, последние полгода он вынуждено находился в Армении. Но попытка приехать в Тбилиси завершилась неудачей. Молодой политик считает, что «недопуск российских оппозиционеров в Грузию превращается в массовую практику, и это не может не беспокоить». По словам Ефремова, когда меня его приглашали в Грузию, то говорили, что это свободная страна, не поддерживающая Путина и безопасная для российских оппозиционеров.



«Чем дальше, тем больше у меня сомнений на этот счет. Надеюсь, ситуация разрешится благополучно, и запретов на въезд без всяких объяснений и оснований мы больше не увидим».



Ефремов также прокомментировал ситуацию с Дмитрием Гудковым, которого за несколько дней до этого также не пустили в Грузию.



«Вчера я с удивлением прочитал объяснения причин запрета на въезд для Дмитрия Гудкова. Грузинские власти заявили, что а) Гудков был депутатом Госдумы, признавшей независимость Абхазии б) Навальный оскорбил грузин в 2008 году.



Подобные обвинения не вызывают ничего кроме смеха, но особенно они абсурдны в моей ситуации: в 2008 году я ходил в школу, и, как и Дмитрий Гудков, я не Алексей Навальный».



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