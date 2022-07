Осужденный за растрату бывший мэр Батуми вышел на свободу досрочно



Новости-Грузия 05.07.2022 21:35



Осужденный за растрату 1 миллиона лари из бюджетных средств бывший мэр Батуми Георгий Ермаков вышел на свободу.



Решение о его досрочном освобождении принял судья апелляционного суда.



Георгий Ермаков — представитель правящей партии «Грузинская мечта», был задержан в мае 2019 года вместе с еще семью высокопоставленными чиновниками батумской мэрии по делу строительства социального жилья.



Следствие по делу велось сразу по двум статьям Уголовного кодекса — «растрата принадлежащих государству денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения» и «злоупотребление служебным положением».



Мэр был обвинен в в растрате государственных средств в размере 1 миллиона 370 тысяч лари и злоупотреблении должностными полномочиями.



Батумский городской суд признал его виновным по предъявленным в январе 2020 года обвинениям и приговорил к семи годам лишения свободы.



Сегодня судья апелляционной инстанции переквалифицировал обвинение Ермакова и оставил только обвинение в превышении полномочий. Эта статья предусматривает в виде наказания 3 года лишения свободы. Этот срок Георгий Ермаков уже отбыл.



В чем обвиняли батумских чиновников?

По обвинению в растрате 30 мая 2019 года был задержан Ермаков, а также бывший заместитель министра финансов и экономики Аджарии Арчил Ванадзе, и бывший начальник Службы по управлению муниципальным имуществом и сервисами мэрии Эгарслан Ломадзе.



Согласно данным прокуратуры, дело касалось тендера, проведенного в 2015 году по решению комиссии мэрии Батуми. Тендер потребовался для выявления компании, которая займется строительством социального жилья в рамках проекта «Дешевый дом». Все проходящие по делу семь человек на то время работали в мэрии Батуми и были членами комиссии.



По данным следствия, победу в тендере одержала компания Convent Georgia. Она получила деньги после того, как представила комиссии банковскую гарантию обеспечения соглашения, выданную зарегистрированной в Лондоне компанией Point Bank LTD. Как выяснила прокуратура, Point Bank LTD не является банком, и, более того, это неактивная компания.



Прокуратура указывает, что Ермаков и члены тендерной комиссии пренебрегли рекомендацией Нацбанка о том, что банковские гарантии должны быть только от надежного международного или грузинского коммерческого банка и, вместо того, чтобы защищать законные интересы государства, остановить тендер, и не оформлять договор о государственной закупке с Convent Georgiа, все же сделали это. Сумма договора составила 4,3 миллиона лари (почти 1,5 миллионов долларов).



После этого Convent Georgiа представила в мэрию авансовую банковскую гарантию вновь от Point Bank LTD.



Несмотря на то что Эгарслан Ломадзе (в прошлом начальник финансовой службы мэрии) и его заместитель Арчил Ванадзе знали, что Point Bank LTD не является банком и предоставленная банковская гарантия не является безусловной, все же перечислили аванс в размере 1,6 миллиона лари (555 тысяч долларов) на счет Convent Georgiа. Компания, в свою очередь, выполнила работы лишь на 251,1 тысячи лари (87 тысяч долларов). В результате муниципалитету был нанесен большой ущерб.



