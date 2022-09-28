

В Тбилиси на акции протеста сожгли фотографии Лукашенко и Путина

28.09.2022 22:47

Новости-Грузия



Оппозиционная партия «Гирчи- больше свободы» провела сегодня вечером акцию протеста против визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.



Несколько десятков представителей и сторонников ультралиберальной партии пришли к посольству Беларуси в Тбилиси с плакатами «Абхазия – это Грузия». Они также принесли и сожгли на месте фотографии Александра Лукашенко и Владимира Путина.



«Поездка Лукашенко в оккупированную Абхазию вызвала у людей раздражение. Грузинский народ умеет различать врагов и друзей. Мы знаем, как говорить с друзьями и как не склонять голову перед врагом. Абхазия – это Грузия, а Лукашенко – х…», — так свою позицию партия выразила в соцсети.



Президент Беларуси сегодня находился в Пицунде, где провел встречу с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи».



Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших вслед за Россией, независимость Абхазии.



Сегодня же МИД Грузии в знак протеста вызвал для объяснений посла Беларуси в Грузии Анатолия Лиса.



Внешнеполитической ведомство призвало белорусскую сторону «уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили также заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права».



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