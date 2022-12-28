

Хвича Кварацхелия третий раз подряд назван лучшим футболистом Грузии

28.12.2022 12:03





В конце года состоялось традиционное награждение Федерации футбола Грузии. Лучшим футболистом страны назван Хвича Кварацхелия ("Наполи"), который выиграл этот титул третий раз подряд.



Победители в других номинациях:

Лучший вратарь национальной лиги (Эровнули лига) 2022 года - Лука Куталадзе ("Динамо" Тбилиси)

Лучший защитник - Джими Табидзе ("Динамо" Тбилиси)

Лучший полузащитник - Сандро Алтунашвили ("Динамо" Батуми)

Лучший нападающий - Джовино Фламарион ("Динамо" Батуми)

Лучший тренер - Георгий Чиабришвили ("Динамо" Тбилиси)



Символическая сборная сезона:



Лука Куталадзе, Георгий Гочолеишвили, Педро Монтейро, Джими Табидзе, Вандерсон, Анзор Меквабишвили, Джеферсон Джеральдо, Сандро Алтунашвили, Джовино Фламарион, Давид Схиртладзе, Хвича Кварацхелия



Автором лучшего гола сезона назван Милан Радин ("Динамо" Батуми)

Лучшим футболистом Национальной лиги назван Джовино Фламарион ("Динамо" Батуми)



Приз Александра Чивадзе (U17):

Александр Туркия ("Динамо" Тбилиси) - бронза

Саба Гегучадзе ("Сабуртало") - серебро

Сосо Копалиани ("Локомотив") - золото





Приз Александра Чивадзе (U19):

Джадули Иобашвили ("Динамо" Тбилиси) - бронза

Саба Гогличидзе ("Торпедо") - серебро

Лука Лацабидзе ("Динамо" Тбилиси) - золото



Лучший судья сезона 2022 года - Александр Апциаури

Лучший тренер женской национальной лиги - Автандил Ревишвили ("Мартве")

Лучшая футболистка женской национальной лиги - Лела Чичинадзе ("Динамо" Сухуми)



Лучшим игроком футзала назван Звиад Купатадзе

Лучший молодой футболист года - Анзор Меквабишвили ("Динамо" Тбилиси)

Лучшая футболистка года - Этер Сулашвили ("Ланчхути")



В опросе приняли участие главные тренеры всех десяти команд и одиннадцать футболистов национальной футбольной лиги, главные тренеры команд по футзалу и женскому футболу и их капитаны, а также игроки национальной сборной Грузии, а также представители спортивных СМИ.





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