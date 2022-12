Новогодний гала-концерт на площади Европы в Тбилиси начнется в 23:00

31.12.2022 13:54





В новогоднюю ночь мэрия Тбилиси приглашает жителей и гостей столицы на гала-концерт на площади Европы.



Согласно информации, распространенной мэрией Тбилиси, новогодний музыкальный концерт начнется в 23:00 и продлится до 02:00.



«Жанрово многообразную новогоднюю музыкальную программу в 23:00 откроет DJ Anna Siu. С 00:00 на трех разных сценах перед слушателями предстанут оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, Нани Брегвадзе, Ансамбль «Рустави», Дато Евгенидзе, Георгий Махарашвили, Екатерина Мдивани, Георгий Датиашвили, New One, Нато Метонидзе, Killages, Николоз Рачвели, Наталья Кутателадзе, Котэ Кипиани, Бека Гочиашвили, Георгий Цагарели, The Quintessence, Лиза Багратиони, Салио, Дато Гомартели, Анна Дои, Мариам Роинишвили, Темур Татарашвили, Эка Кахиани, Майя Джабуа, Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Эка Мамаладзе, Георгий Микадзе, Нино Мачаидзе, Ото Джорджикия, Дудана Мазманишвили и Нино Сургуладзе.



Ведущими вечера будут: Бахва Брегвадзе, Маника Асатиани, Николоз Цулукидзе, Саломе Аршба, Лиза Циклаури и Георгий Бахуташвили.



Новогодний гала-концерт продлится до 02:00», - говорится в информации мэрии Тбилиси.





