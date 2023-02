Лучшей крипто-компанией года признали международную компанию с офисом в Тбилиси

SOFTSWISS является одним из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения. Сотрудники группы компаний создают инновационные продукты по всему миру, а в теме крипты и вовсе считаются настоящими пионерами и новаторами. Они были первыми в мире, кто создал уникальное и безопасное решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений. В группе компаний отмечают, что быть первым на рынке всегда здорово, но этого недостаточно, чтобы сохранить лидерство на протяжении десятилетия. Важно постоянно совершенствоваться и внедрять инновации. И признание заслуг такой престижной наградой еще раз подчеркнуло, что SOFTSWISS с каждым годом только набирает обороты. И это касается не только расширения и открытия новых центров разработки, но и уровня профессионализма ее сотрудников.



В копилке SOFTSWISS это не первая премия такого высокого уровня. Прошлый год подарил группе компании множество наград как в общих, так и личных номинациях. Но самым ожидаемым достижением стала победа в номинации «Рабочее место года» на авторитетной премии SIGMA Europe 2022.





SOFTSWISS – международная продуктово-технологическая группа компаний c 10-летним опытом и официальными представительствами в Польше, Мальте, Грузии и Беларуси. Количество сотрудников насчитывает более 1400 человек. SOFTSWISS первые в мире создали решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений.



В 2022 году группе компаний вручили премию SIGMA Europe в номинации «Рабочее место года» и премию SIGMA CIS в номинации Best affiliate tracking software. А в 2021 году SOFTSWISS была отмечена наградами в номинациях «Лучшая компания года по обслуживанию клиентов» на International Gaming Awards (IGA) и «Лучшее обслуживание клиентов года» на Starlet Awards. Сотрудники SOFTSWISS становились победителями в номинациях «Лидерство», «Продукты и инновации» и «Сотрудник года».

