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Германия заинтересовалась проектом энергомоста из Грузии в Европу
07.03.2023 19:29
Исторический проект прокладки линии подводного электрического кабеля по дну Черного моря, а также важность увеличения пропускной способности среднего транспортного коридора, проходящего через Грузию, обсудили в Берлине главы Минэкономики Грузии и Германии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Эти и другие вопросы глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили обсудил в ходе встречи с вице-канцлером Германии, министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком.
В ходе встречи стороны обсудили проекты регионального значения в сферах транспорта, связи и энергетики, которые направлены на большую экономическую интеграцию Грузии в Евросоюз.
Встреча прошла в рамках визита правительственной делегации Грузии в Германию. Правительственная делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в официальном открытии одной из крупнейших в мире туристических выставок ITB BERLIN 2023.
На встрече стороны обсудили экономические отношения между Грузией и Германией, остановились на приоритетных направлениях сотрудничества и наметили пути их дальнейшего развития.
Было отмечено, что Германия является одним из крупнейших сторонников проводимых в Грузии реформ и крупным инвестором в стране.
Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.
Проект исторической важности
Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.
Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей.
В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии, в Европу.
Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт, протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
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