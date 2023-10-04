

Фуры с армянским коньяком скопились на «Верхнем Ларсе» - «ответка» за присоединение Армении к Римскому статуту МУС?

04.10.2023 11:53





Автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, сталкиваются с проблемами на КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе. Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.



По его словам, российская сторона объясняет происходящее проверками качества поставляемого в РФ коньяка. В результате на «Верхнем Ларсе» скопились десятки грузовиков.



Торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян оценил размер пробки в 60 машин, передает «Арменпресс».



«Контроль над коньяком в России начался очень рано. С марта-апреля российская таможенная служба начала осуществлять таможенный контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены нарушения: поддельные коньяки и т.п. Несколько дней назад наблюдение было усилено. Если раньше контроль осуществлялся в отношении конкретных экспортеров или импортеров, то сейчас таможенному контролю подлежит весь коньяк, поступающий из Армении», – отметил Акопян.



Проблемы на границе у поставщиков армянского коньяка могли возникнуть из-за претензий Росалкогольрегулирования. Предостережение за подписью замглавы ведомства Елены Афанасьенко опубликовал ранее экс-зампред ЦБ РФ, а ныне старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.



В документе, в частности, говорится о необходимости прекратить оборот и закупки коньяка трех марок – «Армянский коньяк АВЗ», «Армянская крепость выдержка 8 лет» и «Армянский коньяк 5 лет». В этих напитках экспертиза обнаружила ароматизаторы, фенольные соединения, а также спирты «неконьячного происхождения», говорится в документе.



Издание The Moscow times пишет, что проблемы у поставщиков коньяка возникли на фоне ратификации Арменией Римского статута — основного документа, регламентирующего работу международного уголовного суда в Гааге, которые в марте выдал ордер на арест Путина.



Российский МИД на прошлой неделе назвал враждебным и «токсичным» решение Еревана по Римскому статуту, а также сообщил, что Армению предупреждали по дипканалам: присоединение к МУС «неприемлемо» в условиях, когда суд выдал ордер на Путина.



В Москве продолжают считать Армению партнером и союзником, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что ордер МУС российские власти считают «ничтожным» и «незаконным».





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