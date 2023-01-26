

Состоялась пятая встреча стратегического диалога высокого уровня по вопросам безопасности между ЕС и Грузией

26.01.2023 11:09





В Тбилиси состоялась пятая встреча стратегического диалога высокого уровня по вопросам безопасности Грузия-ЕС. Информацию об этом распространяет представительство ЕС в Грузии.



Как сообщается, встреча подтвердила заинтересованность и твердое стремление обеих сторон – Грузии и ЕС к углублению сотрудничества, в том числе в вопросах внешней политики и безопасности, как это предусмотрено соглашением об ассоциации.



Стороны подчеркнули историческую важность принятого Евросоюзом 23 июня 2022 года решения, признавшего европейскую перспективу Грузии.



Участники встречи обсудили последствия августовского российско-грузинского конфликта 2008 года, включая динамику конфликта в регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регине/Южной Осетии. Они призвали Российскую Федерацию полностью выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС. Обе стороны подчеркнули важность Женевских международных дискуссий. Они еще раз отметили важную роль миссии наблюдателей ЕС в укреплении мира и безопасности в Грузии и акцентировали внимание на необходимости полного осуществления миссией наблюдателей своего мандата. Евросоюз еще раз подтвердил свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ.



Грузия и ЕС также обсудили актуальные вопросы внешней политики, в том числе существующие вызовы безопасности на Южном Кавказе и, в более широком смысле, в регионе, в частности, военную агрессию России против Украины. Стороны подчеркнули исключительную важность повышения связности, как общего приоритета, в том числе на Черном море.



Сторона ЕС высоко оценила роль Грузии как важного партнера в выполнении задач единой политики обороны и безопасности Европейского союза. Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сфере безопасности в соответствии с приоритетами, определенными стратегическим компасом ЕС, а также в целях борьбы с гибридными угрозами и укрепления устойчивости и возможностей Грузии, в том числе посредством европейского миротворческого инструмента.



Встреча-диалог проходила под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия и заместителя генерального секретаря/политического директора Европейской службы внешних действий Энрике Моры.



Во встрече также приняла участие первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани.



Заместитель генерального секретаря Энрике Мора отметил:



«Сегодняшняя встреча еще раз подтвердила общую приверженность ЕС и Грузии ключевым принципам, на которых базируется европейская безопасность и наше общее видение мирного и процветающего Южного Кавказа», - заявил Мора.



Он добавил, что «Грузия остается одним из самых близких и важных партнеров ЕС в регионе. Сегодня, когда обстановка в плане безопасности радикально изменилась из-за агрессивной войны России против Украины, ЕС вновь подтверждает свою твердую приверженность оказанию помощи Грузии в мирном урегулировании конфликта и внесению своего вклада в стабилизацию всего региона. С этой целью ЕС продолжает оказывать растущую поддержку укреплению стойкости Грузии».



Встречи стратегического диалога высокого уровня по вопросам безопасности Грузия-ЕС проводятся ежегодно и обсуждаются вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках внешней политики и политики безопасности.





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