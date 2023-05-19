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Нескольких участников акции вывезли с территории около Тбилисского международного аэропорта
19.05.2023 14:58
Участники акции, протестующие против приземления российского авиарейса, перекрыли дорогу около Тбилисского международного аэропорта.
Правоохранители вывезли несколько человек с прилегающей к аэропорту территории, в том числе лидера политической партии "Дроа" ("Пора") Элене Хоштария. Еще несколько человек были задержаны.
До этого МВД выступило с заявлением, в котором призвало организаторов и участников акции возле аэропорта соблюдать закон и порядок и подчиняться законным требованиям правоохранителей.
Участники акции опротестовывали приземление первого после возобновления прямого авиасообщения с Россией рейса из Москвы.
По словам одной из участниц акции Циры Элисашвили, возобновление авиасообщения с РФ, это вопрос достоинства грузинского народа.
«Это вопрос достоинства. Не только моего, не только моей семьи, а достоинства моей страны, чтобы российские самолеты не приземлились здесь ни сегодня, ни завтра, потому что сейчас не мирный период. Разница только в том, что в Украину въезжают танки, а к нам летят самолеты. Осуществляется экспансия и оккупация страны», — сказала Элисашвили телеканалу «Формула».
Акция изначально была анонсирована лидером партии «Дроа» Элене Хоштария. Она заявила, что восстановление прямого авиасообщения с Россией является предательством национальных интересов страны и угрожает получению статуса кандидата в члены ЕС.
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