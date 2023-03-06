

В грузинскую «копию» закона США об «иноагентах» не внесли важный пункт об исключениях

06.03.2023 19:22





«Сила народа» заявила, что добавит в законопроект «О регистрации иностранных агентов» правило исключения, если гражданская общественность согласится на принятие закона. Однако, исключения, по замыслу «Силы народа», должен определять не президент Грузии, а другая ветвь власти.



Что происходит?



В Парламенте Грузии обсуждают два законопроекта об «иноагентах». Оба инициировала «Сила народа».



Во втором законопроекте, который по их утверждению является точным переводом с американского закона, не предусмотрено исключение для стран-партнеров и их представителей.



В США перечень таковых определяет президент.



Первым о том, что предложеннвый к рассмотрению грузинский «аналог американского законопроекта» существенно отличается от американского закона, сообщил Форум гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП).



В организации обратили внимание, что в грузинской редакции нет параграфа 613 американского закона, в котором согласно пункту «F» президент страны составляет перечень стран, являющихся партнерами США. Эти страны и их представители не должны регистрироваться в качестве «иноагентов».



Председатель юридического парламента Анри Оханашвили объяснил это тем, что Грузия не является президентской республикой и такой пункт нарушал бы Конституцию.



Гурам Мачарашвили из «Силы народа» также заявил, что точный перенос закона нарушил бы Конституцию Грузии. Однако, он выразил готовность добавить в закон пункт об исключениях, если гражданская общественность согласится на принятие этого закона.





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