

НПО: закон об «иноагентах» отдалит Грузию от примирения с абхазами и осетинами

07.03.2023 17:37





Ряд грузинских НПО, экспертов и аналитиков считает, что недавние шаги правительства «Грузинской мечты» противоречат историческому выбору грузинского народа – интеграции с ЕС. Заявление от имени организаций, занимающихся вопросами мира и правами лиц, затронутых конфликтом, опубликовал «Центр социальной справедливости», пишет «Эхо Кавказа».



Законопроект об «иноагентах», представленный в парламенте Грузии, подписанты заявления называют «российским и антигрузинским», «несовместимым с принципами демократического общества, правами человека и заявленными устремлениями внешней политики Грузии».



«Интеграция с Европейским Союзом является гарантией мира, стабильности, экономического процветания и социального равенства в Грузии. Именно членство в европейской семье укрепит безопасность, защиту прав и благополучие беженцев и пострадавших от конфликта граждан с обеих сторон. Только демократическая, инклюзивная и экономически сильная Грузия европейского типа может стать надежной альтернативой для наших граждан, живущих за разделительной линией. Мир и миростроительство являются основополагающими принципами Европейского союза и именно членство в европейской семье и связанные с этим гарантии безопасности, экономического и политического развития гарантировали бы восстановление доверия и мирного сосуществования между грузинским, абхазским и осетинским народами», – сказано в заявлении.



НПО считают, что грузинское правительство должно «активно продвигать национальные интересы Грузии перед европейскими институтами и предлагать альтернативные мирные предложения абхазскому и южноосетинскому обществу в изменившемся геополитическом контексте после жестокой войны в Украине», а вместо этого «создает новые типы кризисов в отношениях с европейскими институтами и углубляет поляризацию на внутриполитическом и общественном уровне».



Подписанты рассказывают и о абхазском опыте противодействия закону об «иноагентах».



«К сожалению, недавние политические процессы существенно меняют восприятие Грузии как демократического государства в регионе. Нашему обществу хорошо известно, что с 2020 года де-факто правительство Абхазии безуспешно пытается принять российское законодательство, направленное на контроль над гражданскими организациями, что является предметом острой критики и противодействия со стороны местного гражданского общества. Принятие такого закона в Грузии ослабляет восприятие Грузии как демократического государства. Понятно, что эта реальность окажет сильное влияние на процесс диалога и восстановления доверия с общинами, проживающими по другую сторону разделительной линии, что противоречит политике мира, объявленной правительством Грузии», – сказано в заявлении.



Организации, занимающиеся вопросами мира и правами лиц, затронутых конфликтом, призывают правительство Грузии отказаться от рассмотрения предложенных законопроектов.



«Вместо этого правительство должно начать активный процесс внутренней и внешней политики, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС и вернуть политику безопасности и мира Грузии в повестку дня европейской безопасности», – говорится в заявлении.





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