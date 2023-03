Правительство: Грузия вошла в число 40 лучших стран мира по индексу «Добросовестность правительства»

16.03.2023 15:15





«Согласно исследованию ведущей мировой исследовательской организации и аналитического центра N1 в Вашингтоне «Heritage Foundation», Грузия вошла в число 40 лучших стран мира по индексу «Добросовестность правительства», — об этом сообщает администрация правительства Грузии на своей странице в Facebook.



Как отмечается в информации, в 2023 году Грузия опережает 15 государств-членов Европейского союза и Североатлантического альянса по показателю «Добросовестность правительства».



«Грузия является лидером на Кавказе и в Черноморском регионе, а среди постсоветских стран уступает только странам Балтии.



Добросовестность правительств оценивалась по следующим критериям: Perceptions of corruption (восприятие коррупции); Risk of bribery (риск взяточничества); Control of corruption including capture of the state by elites and private interests (контроль коррупции, включая захват государством в элитных и частных интересах).



В 2022 году Грузия получила 62,9% из 100% оценочной шкалы по показателю «Добросовестность правительства», тем самым продемонстрировав значительный прогресс в 10-летнем прогрессе и улучшив свою позицию на 31 место. Для сравнения, в исследовании 2012 года добросовестность правительства Грузии отметили 38% и она заняла 69-е место в мире», — отмечается в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ