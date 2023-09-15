

США начали ликвидировать крупнейшие хабы по поставкам электроники в Россию

15.09.2023 19:25





После продолжавшейся более полугода подготовки, подключения дипломатов и разведки власти США приступили к ликвидации крупнейших антисанкционных хабов России.



Новый пакет американских санкций, который был введен в действие в четверг и стал одним из крупнейших в 2023 году, нацелен на то, чтобы перекрыть каналы, по которым в Россию поступает попавшая под санкции высокотехнологичная продукция, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.



Речь идет о чипах, а также деталях для спутников и навигационного оборудования, которые Кремль продолжает закупать на Западе через сеть посредников в Китае, Турции, Венгрии и Объединенных Арабских Эмиратах.



Среди 150 юридических и физических лиц, в отношении которых США ввели санкции, — турецкие фирмы, которые, по американским данным, осуществили более 100 поставок российским компаниям, связанным с производством военных дронов и крылатых ракет.



Также в «черные списки» были внесены две финские компании и их топ-менеджеры из Франции и Эстонии, рассказал WSJ чиновник, знакомый с вопросом. Siberica and Luminor отправляли в Россию камеры для беспилотников, оптические фильтры высокого разрешения, а также литиевые батареи. Получателями этих товаров были связанные с ВПК российские структуры.



Помимо компаний-посредников, под санкциями оказался «Ак Барс Банк», ставший одним из ключевых расчетных центров России в ОАЭ. В прошлом году банк, до войны принадлежавший правительству Татарстана, начал проводить операции в дирхамах и открыл корсчета в двух банках Дубая.



Теперь же банк, входящий в топ-25 в РФ по размеру активов, отрезан от валютных транзакций: в пятницу он предупредил, что прекращает исходящие переводы в валюте и обмен долларов, евро и дирхамов.



Санкционному удару США предшествовали многочисленные визиты американских дипломатов на Ближний Восток, в ходе которых местных чиновников убеждали поделиться разведданными. По итогам этих консультаций администрация Байдена нанимает команду из прокуроров и уголовных расследователей, пишет WSJ: им предстоит работать с Минюстом и Министерством торговли США, отвечающими за экспортный контроль.





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