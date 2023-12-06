

Общественные организации призвали изменить порядок выдвижения директоров школ

06.12.2023 20:34





Гражданский сектор ответил на протест учителей Министерством образования. Общественные организации призывают Министерство образования принять эффективные меры, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей, участвующих в акции протеста.



Что касается конкурса по выбору директоров, то у гражданского сектора на этот счет есть несколько рекомендаций:



Повторный конкурс должен быть объявлен в тех школах, где кандидат(ы) на пост директора не были представлены в попечительский совет;



Изменить порядок выдвижения кандидатов на пост директора в школах: любому аттестованному кандидату будет предоставлено право зарегистрироваться кандидатом на пост директора в выбранной им школе. Пригодность кандидата на должность должна решаться только Попечительским советом школ без собеседования, назначенного Министерством.



Назначить повторное собеседование для кандидатов, сдавших экзамен;



Если останутся школы без новых директоров, министр должен назначать их по своему усмотрению,



Создать рабочую комиссию, которая разработает новые правила отбора директоров, проведет собеседования и разработает стратегию создания системы постоянного профессионального развития директоров школ.



«Важно, чтобы в указанную комиссию входили авторитетные общественные организации, специалисты в области образования, Народный защитник и другие соответствующие представители», — заявляют в организациях.



Учителя в последнее время заявляли, что процесс отбора директоров публичных школ политически мотивирован и что многие квалифицированные кандидаты «блокируются» из-за политической принадлежности.



В настояще время у здания министерства проводит протестную голодовку учительница Майя Экаладзе. Она просит министерство признать, что процесс отбора директоров школ был несправедливым и должности распределялись выборочно.



В июне после объявления результатов сертификационного экзамена кандидатов в директора участники, считавшие, что с ними обошлись несправедливо, начали акцию протеста перед зданием министерства. Около 160 претендентов, участвовавших в процессе сертификации, не прошли стадию собеседования, 26 из них продолжили спор в суде и потребовали аннулирования результатов собеседования и его повторного проведения в справедливых условиях. Их интересы в суде защищает «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).



В исследовании, опубликованном в 2022 году, «Международная прозрачность – Грузия» писала о примерах политической дискриминации директоров публичных школ.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





