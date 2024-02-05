

Контроль всей линии оккупации на 100% невозможен, даже силами обороны и всей полицией - глава МВД

05.02.2024 15:04





Кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал убийство гражданина Грузии у села Кирбали и заявил, что 100%-й контроль всей линии оккупации невозможен — даже с привлечением Силами обороны Грузии.



«Физически полностью покрыть его невозможно, потому что это 391 километр (линии оккупации — ред.). Мы представляем себе, что контроль всего на 100% невозможен физически — даже, если мы направим туда все силы обороны и всю полицию», — объяснился Гомелаури.



Он назвал «действительно ужасным фактом» убийство Тамаза Гинтури в ноябре прошлого года.



«То, что произошло в Кирбали, действительно было ужасным фактом. Это было не в первый раз. Я хотел бы подчеркнуть, что нам трудно реагировать с точки зрения расследования, когда мы не можем переходить (на оккупированную территорию — ред.), мы не можем проводить следственные действия на другой стороне. Поэтому все, что мы можем сделать, — это усилить направление в любом секторе», — пояснил Гомелаури.



Кандидат на пост министра внутренних дел подчеркнул, что официальный Тбилиси не открывает, не отменяет и не продвигает КПП «произвольно» — договариваются с ЕС.



«Мы не открываем, не отменяем и не перемещаем контрольно-пропускной пункт произвольно. Если мы перемещаемся на 10 метров, то мы должны договориться с наблюдательской миссией ЕС (МНЕС), а также с третьей стороной, поэтому это сложно. Мы стараемся работать в глубине мобильными патрулями, чтобы не вызвать нареканий (замечаний) со стороны МНЕС», — отметил он.



Вахтанг Гомелаури сообщил, что вблизи села Кирбали, где был убит Тамаз Гинтури, МВД пытается добавить мобильный патруль.



«Но часто происходят аресты. Я не могу сказать, что это часто заканчивается убийством, хотя несколько лет назад было два или три случая», — заключил кандидат на пост главы МВД Грузии.



Напомним, Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета 6 ноября убит один гражданин Грузии Тамаз Гинтури, еще один, Леван Дотиашвили, был задержан российскими оккупационными силами.



МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 109 и 143 УК Грузии, что подразумевает совершение умышленного убийства и незаконное лишение свободы.



Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава сообщил, что инцидент произошел у храма Ломиси, который расположен недалеко от села Кирбали.





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