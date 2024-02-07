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Тела погибших в Украине грузинских бойцов доставлены в Грузию


07.02.2024   11:16


Тела еще двух грузинских бойцов — Зураба Циклаури и Гочи Жвания были доставлены из Украины в Грузию.

В Тбилисском международном аэропорту тела погибших встретили и почтили их память члены их семей и друзья, были развернуты флаги Грузии и Украины и прозвучали гимны двух стран.

Как известно, Зураб Циклаури и Гоча Жвания находились на передовой линии Восточного фронта. С 2014 года они воевали в Украине в составе Грузинского легиона.


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