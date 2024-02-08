

Цхинвальский режим освободил похищенного ими гражданина Грузии Петра Калашникова

08.02.2024 20:53





СГБ заявляет, что незаконно задержанный гражданин Грузии Петр Калашников свободен и находится на территории, подконтрольной центральным властям.



Ведомство сообщает, что в процессе освобождения Петра Калашникова из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», действующий при непосредственном участии мониторинговой миссии ЕС в Грузии (МНЕС), так и все соответствующие инструменты, имеющиеся в распоряжении центрального правительства.



«Центральное правительство Грузии предоставляло информацию международным партнерам на постоянной основе. Этот вопрос был поднят центральным правительством Грузии в рамках Женевских международных дискуссий и механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ).



Оккупационные силы несут ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации.



Центральное правительство вместе со своими международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии от незаконного содержания под стражей на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.



В свою очередь в Цхинвали рассказали подробности незаконного задержания Калашникова.



Де-факто КГБ Цхинвальского региона заявил, что Калашников был задержан 14 сентября 2023 года по обвинению в «незаконном пересечении границы» — он «намеренно перешел государственную границу» в окрестностях Ахалгори.



В «ведомстве» отметили, что 27 ноября 2023 года судом в Ахалгори Калашников «был признан виновным в совершении преступления <> с назначением наказания в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима».



И поскольку «срок наказания» истек, был передан «в Грузию».





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