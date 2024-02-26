

Жозеп Боррель: Исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы

26.02.2024 10:54





Исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы, Запад должен усилить свою помощь Киеву. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País, передает УНИАН.



По его словам, страны Евросоюза предоставили Украине "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" уже больше, чем США. Однако, если европейцы хотят победы Украины, по мнению Борреля, им следует "оказать больше помощи и быстрее".



Дипломат отметил, что европейские страны не принимают непосредственного участия в войне в Украине и потому "не до конца понимают" важность происходящего.



"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – вопрошает глава европейской дипломатии.



Боррель подчеркнул, что Европе уже пора бы "проснуться" и осознать, в каком опасном мире она существует. Также он призвал европейцев взять на себя ответственность и повысить собственную обороноспособность, чтобы быть готовыми "к любым вероятностям".





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