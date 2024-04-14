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Израиль отразил 99% из более чем 300 дронов и ракет, запущенных Ираном
14.04.2024 11:21
По сообщению Сил обороны Израиля, Иран запустил по Израилю более 300 дронов и ракет, однако 99% из них были отбиты.
По словам пресс-спикера Сил обороны Израиля Дэниэля Хагари, этот результат является «очень важным стратегическим успехом».
По его информации, Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Несколько из них достигли территории Израиля, причинив незначительный ущерб авиабазе.
Напомним, по словам президента США Джо Байдена, американские силы помогали Израилю сбивать дроны и ракеты.
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