

Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество

15.04.2024 21:39





Басманный районный суд Москвы отправил под арест заочно гражданку Грузии по обвинению в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.



«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении Гелашвили Гванцы, гражданки Грузии, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», – указано в сообщении.



В настоящее время для Гванцы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.



14 апреля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипия.



7 марта СК РФ сообщил, что в России объявили в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 3 ст. 359 УК РФ) привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.





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